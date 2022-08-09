民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文爭議，今（9）日台大召開記者會公布審定結果，認定林屬抄襲且情節嚴重，建議撤銷碩士學位。對此知名作家「我是小生」也發表看法，認為整起事件中，最讓他感到欽佩的就是余正煌，不只扛住壓力，更堅守自己的價值。

回顧這起事件，林智堅被爆料論文抄襲時，輿論一度直指余正煌才是真正的「抄人」，各界的謾罵與批評不絕於耳，但余正煌一直沉寂到7月27日才發出聲明，強調自己的論文並無任何抄襲，且從未看過林的論文，「也懶得去看」，隔日更透過律師召開記者會，做出詳盡的說明。

作家《我是小生》在臉書發文表示，說真的，整個論文事件最欽佩的人就是余正煌，能夠頂住這種等級的壓力，堅持自己的價值做出說明，真的需要很大的道德勇氣，同時他也恭喜台大，「守住最高學術殿堂的名聲」。

貼文曝光後吸引許多網友朝聖，佩服余正煌的處事態度，「一個人救了整個台大、整個學術倫理」、「余正煌真的超屌」、「完全不受訪，全交給律師，完全沒有被媒體牽著走，佩服！」、「從今以後余正煌變成新一代的形容詞」。