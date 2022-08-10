高雄某公司的司機明知楊姓女會計為有夫之婦，仍和對方曖昧討論性行為，慘被楊女的丈夫控告侵害配偶權，一審判司機賠12萬元，案經上訴，楊夫向高院法官表示妻子承認和司機交往，法官依聊天紀錄中「第3次做愛」認定，司機不只和女方討論大尺度話題，還發生性行為，故判司機多賠18萬元，共30萬元。

據判決書指出，高雄市某公司的司機與楊女多次表達愛意，司機明知楊女為有配偶之人，竟多次在通訊軟體上與楊女討論性行為、相約做愛等，遭楊夫發現後司機仍繼續和楊女曖昧不清，楊夫認為司機破壞他的婚姻幸福，且侵害他的配偶權，要求司機賠償30萬元精神撫慰金。

司機辦稱，楊女向他傾訴婚姻不幸福，是女方透過與他聊天，幻想兩人交往並獲得滿足，實際上2人並未發生性行為，純屬同事關係，而2人曾討論「我起色心了」、「4/20下午請假約會，一起送貨，第3次做愛！」也僅是開玩笑，聊天內容都是楊女個人幻想。

一審時法官認為，司機明知楊女為有夫之婦，仍多次傳親密對話等訊息給對方，造成楊夫的配偶權受到侵害，而聊天紀錄中「第3次做愛」無任何證據可證明2人確實發生性行為，故要求司機賠償楊夫12萬元。

案經上訴後，楊夫表示，妻子坦承與司機交往，高院法官認為先前聊天紀錄中出現「4/20下午請假約會，一起送貨，第3次做愛」，足證司機與楊女至少做愛3次以上，嚴重侵害楊夫配偶權，判司機再賠償楊夫18萬元，共計30萬元，全案定讞。