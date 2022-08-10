女星艾莉絲結束與日籍前夫的婚姻後，帶著女兒梨梨醬旅居法國，不但創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，婚後生下可愛的兒子威廉弟，一家四口生活幸福，艾莉絲也經常透過社群分享育兒日常，今天(8/10)她發文透露9歲女兒要離開台灣，且這回孩子是獨自搭機飛日本，讓當媽的她忍不住淚灑機場。

艾莉絲自2016年遠赴巴黎生活並創業後，就幾乎淡出螢光幕前，專注拓展品牌事業，也因此法國、台灣兩頭跑，如今更準備在英國設櫃，因此4月底帶著一雙子女飛倫敦，7月底又回台灣，在疫情期間一家子仍成了空中飛人。

艾莉絲今天在臉書發文，透露本以為還有9年時間，等到女兒梨梨醬上大學時，才會需要給孩子送機，沒想到這一天這麼快就來臨了，「9歲的小女孩，第一次自己搭飛機」，她坦言這對母女倆都是很大的挑戰，「她要學著獨立勇敢，我要學著放手且放心」。

艾莉絲透露，女兒獨自飛日本，是因為疫情的影響，整整兩年沒跟日本的家人團聚，彼此都很思念，「但目前日本和台灣的邊防都尚未觀光全開，我無法送她過去，日本家人也無法來台灣接她」。

為此，艾莉絲鼓勵梨梨醬很久，一直給她信心喊話，終於孩子決定嘗試一個人飛日本，她感謝航空公司服務人員一路上照顧女兒，梨梨醬平安抵達日本時，航空公司還寫了封信給家長，報告了孩子在機上的狀況，並感謝將重要的孩子託付給他們。

梨梨醬抵達日本後，晚上跟媽媽視訊，「她說雖然想媽媽，可是她很幸福開心，也很驕傲自己辦到了」，艾莉絲透露，其實送女兒到機場搭機後，她離開時仍是忍不住淚崩，心情複雜，雖然捨不得孩子長大，但很希望女兒能幸福，「為愛而勇敢，是人生裡最大的祝福。不能給妳全世界，但最想給妳一雙堅強的翅膀」。