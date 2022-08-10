富邦悍將洋投羅力9日的比賽中罕見出現大動作情緒反應，今天賽前受訪時談到此事，他感到十分抱歉自己做出不好的示範，昨天賽後也特別寫了紙條給主審楊崇煇向他致歉，他提到經過昨天的教訓，未來應該要更好的掌控情緒、專注在比賽上。

羅力2日先發面對樂天桃猿8.1局沒被敲安，相隔一周再度面對桃猿內容卻是有所落差，昨天首局就失掉2分，5局上先被陳晨威敲出安打，2出局後面對郭嚴文的打席連續3球都是壞球，第3球被判壞球時，只見他把手套往上一拋，總教練丘昌榮也趕緊上場安撫情緒。

談到這次拋手套的舉動，羅力自省的說：「那是個不專業的動作，後來我有想一下如果我的小孩看到他們會怎麼想，如果現場有小朋友對他們來說這是個不好的榜樣，我有稍微檢討一下自己，覺得滿丟臉的。」

羅力坦言，當下情緒確實是受到主審好壞球影響，有幾顆覺得的好球不受到青睞，「但我後來思考過，應該有更好的處理方式，不應該暴怒。」生涯首度大動作情緒反應，也讓他受到教訓，保送郭嚴文後下一打席就被林泓育敲出直擊全壘打標竿的3分炮。

「你看，我生氣的下一打席就挨轟，生氣是沒有幫助的，未來應該要更好的掌控情緒、專注在比賽上。」羅力認為自己非常投入在比賽中，求勝心強過任何人，才會出現這樣的情緒出現。

賽後羅力寫紙條向主審楊崇煇致歉，他寫上英文、翻譯幫他寫上中文，「這樣的舉動是不好的，身為資深球員不想要樹立這種不好的榜樣給年輕球員、球迷看，不管是主審、球員，大家工作都不容易，我覺得有冒犯到對方就應該要向他道歉，從錯誤中學習。」