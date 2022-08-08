前中華職棒兄弟象隊員姚百川，上周出現在台北地檢署，姚男目前經營體育用品，並爭取標到政府學校機關的球衣等採購案，檢調單位日前約談姚百川等人，台北地檢署上周訊後依違反《政府採購法》，諭令姚百川5萬元交保候傳。

上周姚百川到台北地檢署應訊遭眼尖的媒體發現，他目前經營公司且參與中華棒協、中華職棒與各級學校的棒壘球設備標案、至於涉及的採購弊案是哪一個政府標案，姚男是重要關係人應訊，或直接遭以被告身分約談，檢調單位不願透露。