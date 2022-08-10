臻鼎-KY（4958）繳出亮眼第二季財報，獲利超乎市場預期，尤其經營管理階層看好第三季iPhone出貨不會下修，全年營收、獲利雙位數年增目標不變，是台股近期少見的旺季送暖代表，吸引花旗環球升評「買進」，外資券商一片讚好，最高目標價飆上172元。

高盛證券指出，根據臻鼎-KY經營管理階層看法，並沒有見到下半年需求轉弱跡象，且主要客戶將推出的新機種拉貨需求不比去年差，其樂觀展望一方面呼應高盛證券把iPhone 14系列下半年備貨量由9,000萬支，調升到9,500萬支；另一方面，在消費性電子產品輪番下修的環境中，臻鼎-KY說法總算替台股科技類股捎來暖意。

短線來看，高盛證券預料，市場環繞新iPhone的投資氛圍將持續正面且強勁，從新iPhone下半年出貨量上看9,500萬支來看，代表臻鼎-KY接下來幾個月營收動能將持續爆發，看好股價將正面反應第二季強勁財報與下半年優異展望。

花旗環球證券說明，臻鼎-KY儘管第二季面臨大陸當地營運逆風，財報成績單依然可圈可點，顯示良率與生產效率展現強大進步，看好毛利率將持續穩定成長，各項投資也陸續開花結果，因而將投資評等升至「買進」，推測合理股價估值由106元，拉升到140元。

臻鼎-KY繼去年每股稅後純益登上一股本關卡後，外資估算，今年每股純益將成長為13.8元，2023、2024年分別上看16.26元與18.97元，連年繳出雙位數幅度獲利增長動能。