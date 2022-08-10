外媒引述消息報導，美國政府繼前總統川普執政時期控告谷歌壟斷後，近日將再度控告谷歌壟斷市場，可見拜登政府延續前朝政策打擊科技巨頭，無奈國會兩黨推動的反壟斷法案未能趕在8月休會前立法，未來增添變數。

內情人士透露，美國司法部歷經多年調查終於從各大出版商收集到足夠資料，最快9月會在華盛頓或紐約聯邦法院提告，指控谷歌壟斷線上廣告市場，將成為2020年之後谷歌在美國面對的第二次大型反壟斷官司。

自從拜登指派長期批評谷歌的肯特（Jonathan Kanter）擔任司法部反壟斷部門主管後，美國政府便持續鎖定矽谷科技巨頭，並提出新的反壟斷法案，旨在防止大型線上平台濫用市場優勢，優先向使用者推銷自家產品或服務，藉此排擠對手。

美國國會8月即將休會但反壟斷法案懸而未決，恐怕要等到秋天新會期開始後才能進入立法程序，中間卡了期中選舉又將為法案增添變數。