7局打完還落後2分的味全龍，先在8局追回1分，9局下最後反攻機會郭天信安打追平，吳東融敲出生涯第2支再見安打，以4比3氣走統一獅，拿下2連勝。

面對獅隊左投江辰晏，龍隊首局就靠著陳品捷、林智勝連續安打先馳得點，下半局獅隊將分數追平，7局上獅隊攻勢再起，林安可保送、施冠宇安打，代打李丞齡安打打回超前分，陳傑憲再補上高飛犧牲打，獅隊取得3比1領先。

落後的龍隊在8局下先追回1分，9局下最後反攻機會，面對獅隊終結者陳韻文，首棒打者張祐銘就敲出安打，接著林辰勳獲得保送攻佔一、二壘，張祐銘短點成功推進跑者，郭天信敲出追平安，吳東融再補上致命一擊，結束比賽。

龍隊先發投手鋼龍用105球投7局，被敲8支安打失3分皆為責失，靠著隊友火力掩護躲過敗投，後援1.1局的陳冠偉拿下本季第3勝；而獅隊終結者陳韻文「關門」失敗，也讓他吞下本季首敗。