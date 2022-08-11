總統蔡英文表態相信民進黨桃園市長參選人林智堅沒抄襲，下令全體黨公職團結捍衛他清白，是否要跟學界對幹，對此，台北市長柯文哲表示，蔡英文在逼迫台灣人民，在台灣大學跟民進黨之間做抉擇。

針對論文爭議，台北市議員王世堅說如果台大是中共同路人，大家都當中共同路人，民進黨不要跟中共對槓，媒體詢問怎麼看他這次被討厭的勇氣，柯文哲11日出席「台北蓋水」彩繪特色人孔設計成果展受訪時表示，他這次是感情超過理智，還是理智超過感情，被追問是否肯定王的說法，柯先笑了幾聲，後表示「我不曉得」。

而林智堅論文爭議，蔡英文是否在跟學界對幹，柯文哲強調，蔡英文在逼迫台灣人民，在台灣大學跟民進黨之間做抉擇，既然蔡總統心意已決，台灣人民就要做抉擇。

至於若台北市副市長黃珊珊辭職只剩一個副市長，該怎麼分工，柯文哲指出，北市府有一個市長，三個副市長，一個祕書長，三個副祕書長，本來是八個人，八個工作就分給六個人做。

媒體又問黃珊珊請辭會不會時間太晚？柯文哲表示，當時說預算送到議會就要請辭，沒想到蔡副市長突然生病，所以就想說多留一天多幫忙做事，不然走一個連一個都沒有，但覺得耽擱她的選舉行程有點不好意思，終究還是要出去選，不能再拖了。