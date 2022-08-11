美國上個月通膨數據表現優於預期，緩解外界對於聯準會激進升息的擔憂，也讓港股延續了全球股市上揚的行情。

周四香港恆生指數高開1.17%，收漲471.59點或2.40%，為20082.43點，幾乎所有板塊都上漲。國企股(H股)漲179.26點或2.70%，為6823.39點。中國的藍籌股指數也上漲2.0%。

科技指數升3.67%。阿里升4.3%，騰訊升2.7%，小米升4.7%，百度升5.2%。

華虹半導體收窄漲勢，升3.6%；該公司公布上季淨利下跌，季減18.5%，為8393萬人民幣。

蘋概股上漲，舜宇光學升9.2%，高偉電子升4.0%，丘鈦科技升17%。

汽車股上漲3.7%。內地七月汽車出口數量創新高，其中新能源車更是年增37.6%，呈現快速增長趨勢。

房產公司龍湖集團反彈升5.7%，報22.1港元。該公司周三遭股債雙殺，周三晚間該公司召開緊急會議，澄清該公司並無出現任何狀況。上海交易所晚間也公告，譴責傳播謠言行為。