男星吳彥祖在2010年與混血名模Lisa.S宣布結婚，婚後育有一名9歲女兒吳斐然，先前傳出吳彥祖加盟HBO科幻影集《西方極樂園》消息，近日和愛妻牽著女兒走紅毯，瞬間成為鎂光燈焦點；而吳彥祖9歲女兒和爸媽一樣有著深邃五官，被問到是否讓女兒當明星，他表示不鼓勵也不阻止，反倒是希望女兒能當醫生或律師。

吳彥祖近年來把事業重心轉往美國，名模妻和女兒也一同搬去美國定居，他除了進軍好萊塢之外，最近還加盟HBO科幻影集《西方極樂園》第四季；在該劇首映會上，吳彥祖帶著看不出47歲的帥氣外貌，與愛妻Lisa.S牽著9歲女兒吳斐然走紅毯，女兒身高竟然已超過他們倆的腰部，瀏海還挑染成紅色，相當吸睛。

吳彥祖被問到是否讓女兒當明星，他表示不鼓勵也不阻止，反倒是希望女兒能當醫生或律師。(圖/ 達志影像)

而吳彥祖大方帶女兒走紅毯，女兒外貌更繼承夫妻倆深邃五官和炯炯有神的大眼睛，因此他也被問及「是否打算讓女兒進演藝圈」；吳彥祖深思後表示，演藝圈對女性特別苛刻，從外貌到穿著，什麼都可能被批評，不是健康的職業，「我希望她（女兒）會，若她真的想，我也不會阻止，但不會主動鼓勵」。

有趣的是，吳彥祖坦言希望女兒最好是能當醫生或律師，因為他的爸媽以前希望他從事那方面，不過，他認為女兒很有創意，將來有機會成為藝術家或設計師。