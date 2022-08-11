男神吳彥祖近日加盟HBO人氣科幻劇《西方極樂園》（Westworld）第4季，穿著黑色皮衣、騎著越野車帥氣出場，拿下頭盔的那幕更是讓觀眾驚呼連連，但他卻謙稱戴著頭盔比較帥，笑喊「我今年47歲，看著自己的樣子好多年了」，對自己的帥臉已看膩，但他仍希望透過自身的力量扭轉亞洲人在西方人眼中的刻板印象，並提及近幾年轉戰好萊塢的最大原因就是為了女兒。

目前定居在美國洛杉磯的吳彥祖，近日抽空接受亞洲媒體視訊訪問分享拍攝趣事時，透露其實自己為出場戲吃足苦頭，「在42度高溫的沙漠拍攝，真的特別熱，又要戴頭盔，沙地裡走路也很困難」，第1天收工回家馬上沖冷水澡，還心想「完蛋了，這部戲會很辛苦」，幸好沙漠的部分只拍了10天就轉往紐約，但在紐約也遇到了不少困難，「要怎麼控制人的問題，因為不能夠封路，紐約人又多，很常有路人經過就要重拍」，甚至還得面對狗仔隊，「我們正式開拍時，他就會入鏡拍那些主角，因為我們是在公眾場合拍攝，也無法請他離開，打給警察都沒用」。

吳彥祖賣關子透露飾演的角色下1季還有可能會回來。（HBO GO提供）

身為從第1季就開始追的忠實粉絲，吳彥祖當時接到該劇編劇麗莎喬伊（Lisa Joy）首部執導電影《追憶人》的邀約時就相當興奮，「拍完這部，麗莎又傳訊息問我有沒有興趣演《西方極樂園》第4季，我立刻說要 」，雖然只短暫演出4集，不過飾演的角色卻有驚人反轉，他表示開拍後才知道自己戲份不多，「我就跟麗莎說『怎麼那麼快就死了』，本來有點失望，但她安慰我說『不一定，因為你現在是接待員（host）所以下一季還有可能會回來，我就開心了」，為角色發展埋下了大大的伏筆。

《西方極樂園》探討新興科技對人類的影響，吳彥祖自認不是科技重度使用者，「沒我女兒那麼厲害，她們這個世代是什麼東西都在網路，我只是用科技來讓我的生活方便一點，我覺得有的時候我們要有點擔心科技太過發達， 像是AI人工智能其實也可能很危險」，不過在IG、微博等社交平台卻相當活躍，不僅發文幽默，也常跟網友互動，屢次登上微博熱搜，包括之前他自曝結婚10年下面最乾淨是因為「缺乏使用」，被問及此事時，吳彥祖也忍不住笑了出來，並稱：「這幾年我幾乎都在美國不在亞洲，用社交軟體很容易跟粉絲溝通，讓他們知道我在做什麼。」

談到有一半台灣血統的編劇麗莎喬伊，「出道這20多年跟很多亞洲、老外導演合作，但從未跟一個ABC的導演拍戲，她的人生經驗都跟我很像，就像是我的姊妹一樣，很懂我」，麗莎喬伊也曾表示希望大家可以看到性感的亞洲男人是什麼樣子，「她說想讓多一點人知道我是誰、了解我，在拍《追憶人》時，她要我把衣服的扣子打開，讓老外也喜歡我」，這也是他轉往好萊塢發展的主因，「亞裔在西方影視作品中很少擔任男主角，想讓他們知道亞洲男生也很有魅力，讓女兒在螢幕上看到多一點的亞洲人，多一點我們的存在」，但若是傷害亞洲人形象的角色他也不會接，「尤其這幾年很多亞裔仇恨犯罪，其實有很多亞洲人在美國已經好幾代了，但他們不當我們是美國人。」

該劇日前舉辦首映會，吳彥祖也帶著老婆Lisa S.和9歲女兒吳斐然（Raven）走上紅毯，是否有打算讓愛女踏入演藝圈？他說：「我希望她不會， 若她真的想我也不會阻止，但不會主動鼓勵。」因為他和老婆都知道成為一名藝人必須面對太多普通人不需要面對的東西，娛樂圈尤其對女性嚴苛，「所有人都來批評你，從外貌到穿著等，什麼都能批評，不是個健康的職業」，還不忘笑喊「她最好是能夠當醫生、律師，我爸媽希望我做的那些」，也透露女兒很有創意，有機會當藝術家或設計師。

去年圓夢成為職業賽車手，還在比賽中拿下亞軍，吳彥祖表示「因為新冠肺炎，我除了在家協助女兒上網課外，沒啥事可幹，疫情剛開始我有寫些劇本，但過了2、3個月根本沒人要談，可能因為沒人想聊工作的東西吧，我就放棄了，趕快抓緊時間做一些平時無法做的事」，恰巧有位賽車手朋友邀他加入自己的車隊，「現在過了1年半，在一個很亂的環境裡集中精神，是很好的訓練，尤其我們是玩長的比賽，上次比了6個小時，我需要在車裡整整3個小時，好像進入一個冥想、打坐的狀態，我特別愛那種感覺，就跟我練武術一樣」，還笑曝現在很想拍賽車相關的作品 ，「如果《玩命關頭》有找我，我一定會答應」。

《西方極樂園》第4季，每周一上午9點與美國同步於HBO GO上線，並在HBO頻道首播，當天晚間10點重播，完結篇將於下周一（15日）播出。