民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波，台大認定內容嚴重抄襲，撤銷其碩士學位。兼任民進黨主席的總統蔡英文向黨內喊話，「支持智堅捍衛自己的清白」。《台灣民意基金會》今(11日)公布最新的即時民調，有48%民眾認為林智堅應退選。前民進黨立委郭正亮意有所指表示，政權到了尾巴最容易犯錯，自信爆棚，做太久了，已經脫離基層了。

台大認定林智堅抄襲抄襲郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，台大學倫會是委員投票，台大社科院長蘇宏達只是一票，這要三分之二才通過，而且事後也沒有看到委員出具強烈的不同意見書，若歸咎藍綠對決，誰聽得下去。

郭正亮接著表示，總統蔡英文可能忘了，「拔管」時，管中閔還是透過程序選出來的台大校長，社會輿論還是選擇相信台大，那次管中閔的爭議有這次嚴重嗎？社會會站在哪一邊，還不清楚嗎？網路最新的成語「40勝於雄辯」，「40」是林智堅論文有40％類似，這還要吵。乾脆黨歌改名「世上只有媽媽好」。

郭正亮認為，政權到了尾巴最容易犯錯，自信爆棚，做太久了，已經脫離基層了，而且已經不用連任了，真的要拚連任的台北市議員苗博雅，在台大還未公布審查林智堅論文結果之前，苗博雅講的話最準確，他說年輕選民、中間選民能接受嗎？

郭正亮接著指出，後來有各種民調公布，台灣民意基金會董事長游盈隆公布的民調，20到24歲的有72％認為林智堅應該退選，全國有48%民眾認為林智堅應退選；支持林不用退選的只有28.3％。還有媒體的一份網路民調，有73％認為林智堅應該退選，網路民調則是年輕人回答的比較多。而苗博雅的說法是基層直接的感覺，很多人感覺都是一樣的。