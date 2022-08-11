民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文，被台大認定是抄襲，兼任民進黨主席的總統蔡英文下令全黨團結一致相信林智堅，同時也支持林智堅捍衛自己的人格和清白。中天新聞針對「林智堅台大論文抄襲，遭撤學位，蔡英文下令請全黨團結，支持智堅捍衛清白」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選「瘋了嗎？！台大都認定抄襲…還要挺！」其中甚至還有年輕人認為「很可笑」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》11日派出記者辮子妹針對「林智堅台大論文抄襲，遭撤學位，蔡英文下令請全黨團結，支持智堅捍衛清白」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.瘋了嗎？！台大都認定抄襲…還要挺！

2.我笑了！升等論文封存的人，力挺論文抄襲的人！

3.力保小英男孩…蔡英文不管母校台大的聲譽了？！

4.是非不分！我挺台大，台大加油！

5.挺小英！小英好棒，林智堅是清白的！

該街訪民調，有14位受訪民眾參與這次投票，其中7人選擇選項1；0人選擇選項2；1人選擇選項3；6人選擇選項4；0人選擇選項5。

年輕人紛紛認為，「感覺只是為了想挺林智堅而挺」、「無言啦」、「她(蔡英文)如果要以個人去支持，我覺得也沒關係，但是她若要以整個黨去支持，我認為這是一個不太恰當的做法」、「我倒覺得 這個很....很可笑。如果是為了選舉，你去做這個行為的話，以ー個要投票的人的話，這個是一個很讓人扣分的一個點」。

還有一位年輕人直言，「我個人是不會去挺抄襲的人啦！但是我沒有在站黨派的，因為我覺得，這本來基本自己要寫的東西，怎麼會...去抄襲還挺他，這是一個不太合理的事情」「你(林智堅)不去承認你的錯誤，然後還要一直錯到底的話， 會議人覺得很可笑」。