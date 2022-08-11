台北市環保局宣布，今年12月1日起，全市飲料店禁用一次性塑膠杯，北市2206家飲料店，每月平均用掉633萬個一次性塑膠杯，但市議員耿葳指出，自助循環杯政策執行以來，每個月平均使用次數為1959次，僅占一次性塑膠杯的0.03％，她說，8成民眾對於循環杯的清洗消毒存在疑慮，呼籲環保局即刻將清潔消毒過程公開上網，以挽救民眾對循環杯的信心。環保局允諾加強宣導。

北市府宣布自今年12月1日起，全市2206家飲料店不能再用一次用塑膠飲料杯，要求業者評估可替代材質，鼓勵民眾自備環保杯，以及建立循環杯系統。

耿葳調閱資料發現，2021年10月6日到12月底，環保局編列258萬3818元預算，當時會員數為1711人，使用人次為3153次，換算下來一個會員的政策成本是1510元，每人次的政策成本則是819元；2022年環保局編列475萬元的預算，截至今年7月，總會員數上升到3716人，使用人次也有大幅成長到16440次，到目前為止一個會員的政策成本則為1278元。

耿葳指出，環保局對外宣稱今年12月起全市禁用一次性塑膠杯，預估每年可以減少7600萬個塑膠杯，換算下來每月平均需減少633萬個塑膠杯，但循環杯已上路10個月，每月平均使用次數僅1959次，成長速度太慢，成效不佳。

耿葳說，對於統一回收清洗再利用的循環杯，大多數民眾對於清洗及消毒過程是否徹底，以及杯子材質是否可能因為高溫而釋放出有毒物質有較多的疑慮，為了提升民眾使用信心，要求台北市政府環保局，應該將杯子清洗過程影片公開上網，強化民眾信心度。

對此，環保局長劉銘龍表示，會盡快公開上述要求的資料，循環杯清洗影片將會重新拍攝較為精美的版本，並積極對外宣導，讓民眾能安心使用。