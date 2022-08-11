近日傳出許多國人遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家從事不法行業，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選總部後援會長蔡正元卻說「台灣年輕人那麼容易被民進黨騙，被騙去柬埔寨有什麼好訝異的？」民進黨北市議員參選人洪婉臻今在臉書批評，言論真的是冷血至極，要蔣萬安出面致歉，「選舉真的不要選得那麼噁心！」

洪婉臻指出，政府在想方設法防詐、避免國人勞財傷身的同時，蔣萬安競選總部後援會長蔡正元卻說「台灣年輕人那麼容易被民進黨騙，被騙去柬埔寨有什麼好訝異的？」

洪婉臻批評，這種言論真的是冷血至極，簡直就是在說受害者活該被騙，難道都沒有想到受害者的家屬會有多心痛嗎？

洪婉臻強調，這個時候身為政治人物應該做的，是積極宣導防詐、提醒大家切勿上當，支持政府的防詐措施，並督促相關部會積極協助受害者及其家屬；結果國民黨卻以政治鬥爭的有色眼鏡看待受害者，落井下石，不僅在政治上不及格，連人格都有問題。

她表示，而這種人竟然還被蔣萬安選為競選總部後援會會長、在政壇繼續活躍，實在噁心至極，不僅蔡正元要出面道歉，蔣萬安也要出面說明致歉，「選舉真的不要選得那麼噁心！」