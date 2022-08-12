在眾跑友們的引頸期盼下，「跑吧！孩子 2022知本溫泉公益馬拉松」終於將在11月6日登場，即日起至8月31日開放報名，邀請全國路跑好手們在台東的清新空氣和壯闊風景中，盡情享受來自大自然的活力與能量。知本溫泉公益馬拉松每報名1人主辦單位就提撥300元給「孩子的書屋」作為孩童們陪伴、庇護及成長等經費運用，並由「三鐵一姐」李筱瑜擔任公益愛心大使，帶領大家在挑戰自我，享受路跑快感的同時，也響應公益，幫助台東失能家庭的孩童們找回溫暖陪伴。

「跑吧！孩子 2022知本溫泉公益馬拉松」除了再度邀請三鐵一姐李筱瑜擔任活動公益大使外，現場也邀請到深受粉絲喜愛、充滿陽光活力的知名演員李佳穎，以及台灣首位女性單車Youtuber Linda，以行動和跑友們一起關心臺東弱勢孩童的教育陪伴問題。此次活動由台東縣卑南鄉公所、台東縣知本溫泉觀光發展促進協會、知本老爺酒店等共同舉辦，沿途準備許多在地美食串聯的補給品，完賽後更可享用由卑南鄉公所準備的超美味桶仔雞等熱騰騰道地台東美食，供跑友一邊跑步，一邊享用，邊跑邊吃、邊跑邊玩！

「跑吧！孩子 2022知本溫泉公益馬拉松」活動提供全程馬拉松組、23K超半馬組、10K健康組，以及6K休閒組共4個報名組別，並開放個人報名和團體報名。全馬及超半馬賽事總成績及分組成績獎項包含 Garmin Forerunner 945及245 專業運動跑錶、老爺酒店集團住宿券等獎項，總價值近百萬。

除賽事獎項和活動吸引人，知本溫泉公益馬拉松更獲得不少企業愛心響應，豐富完賽禮包含：AminoVITAL贊助全馬跑者GOLD黃金級胺基酸、泰山企業贊助?質擔當電解質補給飲料、台東必買伴手禮-青澤贊助台灣經典米香零食「咪果」，除此之外還有獨具特色由卑南族卡大地布部落婦女所編織的原民風手環一條、賽事紀念T恤、賽事紀念口罩、知本老爺酒店免費泡湯乙次等多樣完賽好禮，主辦單位邀請路跑健將、運動愛好者，或想體驗熱血馬拉松的民眾和跑友們都能共襄盛舉，一同行有所愛。