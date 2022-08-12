備受矚目的《農田水利法》修法後，全台17個農田水利會變成公務機關，在野黨立委聲請釋憲，憲法法庭審結後12日下午3時宣判。判決結果，將對全台各地水利會，在法律上定位有重大影響。

費鴻泰等38名在野黨立委認為，農田水利法修法後農委會設立農田水利署，要求全台水利會配合相關作業，違法濫權，明顯違反法律保留及權力分立原則，侵害全國水利會及155萬會員的農民權益，依憲法結社權的保障，且未經合法徵收程序，國家就強奪水利會高達數兆元資產，已侵害人民財產權。

他們主張，農田水利法修法，導致水利會成為公務機關後，水利會會員喪失水權的監督，也無法監督被移到工業使用的水權問題 ，影響農民的經濟自主及生存權，請求憲法法庭判決違憲。

但農田水利署長蔡昇甫說，水利會改為公務機關後，政府才可運用科學技術來處理灌溉水質汙染事件，保護水質、確保安全，修法後的農田水利會法，有其必要性及正當性且合憲。