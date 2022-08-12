中國新聞網12日報導，中國常駐聯合國代表張軍美東時間11日主持安理會審議烏克蘭核設施安全問題。他在發言中表示，中方高度關注烏克蘭境內核設施安全和安保問題，對近期發生的扎波羅熱核電站遇襲事件深表關切。

張軍說，根據國際原子能機構從烏克蘭核監管當局獲取的資訊，襲擊事件沒有對核安全造成直接威脅，輻射數值尚處於正常水準，但襲擊對核電站的設施完整性、安全和安保系統、電力供應和人員安全造成損害，給國際社會拉響了「核警報」。

張軍指出，核設施的安全和安保問題不容試錯。扎波羅熱核電站是歐洲最大的核電站之一，一旦發生大規模核事故，恐將比福島核事故更加嚴重。福島核事故產生的大量放射性物質洩漏以及核汙染水對海洋環境、食品安全和人類健康產生深遠影響，引發廣泛關注和關切，中方不希望同樣的風險重演。呼籲有關當事方保持克制，謹慎行事，避免採取危及核安全、核安保的行動，盡一切努力減少意外事件發生。

張軍表示，中方一貫支持國際原子能機構在促進核安全、核安保問題上發揮積極作用，並嚴格按照授權履行保障監督職責。中方注意到，國際原子能機構總幹事格羅西和國際原子能機構專家團隊一直計畫前往扎波羅熱核電站，聯合國祕書長古特雷斯也為此發出呼籲。俄羅斯承諾為訪問提供必要協助。

中方也注意到，烏克蘭在8月9日致格羅西總幹事和古特雷斯祕書長的信中強調組織訪問團的必要性日益增加。中方希望能夠盡快消除有關障礙，格羅西總幹事和國際原子能機構專家團隊得以早日成行，順利開展工作。

張軍表示，烏克蘭危機持續5個多月，衝突對核設施構成的安全風險始終存在。只有推動局勢降溫，早日恢復和平，才能從根本上解除核風險，減少誤判，避免出現意外。再次呼籲有關各方盡快恢復談判，本著冷靜、理性態度尋找烏克蘭危機的解決出路，解決彼此合理安全關切，構建均衡、有效、可持續安全架構，實現共同安全。中國一貫主張遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重國家主權和領土完整。呼籲國際社會所有各方都以負責任的方式推動危機得到妥善解決，加大政治和外交努力，為當事方重回談判創造條件。中方將繼續為此發揮建設性作用。

扎波羅熱核電站位於烏克蘭南部，目前處於俄羅斯軍隊控制下。有媒體報導稱，從8月5日起，扎波羅熱核電站所在區域多次遭到炮擊，俄羅斯和烏克蘭互相指控對方發動了襲擊。