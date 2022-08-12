【政新鮮】蔡英文騎虎難下？為挺堅與學術圈為敵 施正鋒爆內幕

民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定碩士論文抄襲，但總統蔡英文號召黨公職全力挺堅。對此，東華大學教授施正鋒昨(11日)接受本新聞網專訪時分析，「我想她(蔡英文)目前是『騎虎難下』了啦」。

施正鋒接受節目《政新鮮》專訪時談到，「我想她(蔡英文)目前是騎虎難下了啦，如果要換人的時候，你必須要下詔罪己，更何況其實她當時提名把所有這些直轄市提名放在自己手上，那已經違反民主國家的原則，大家都隱忍不說了」。

施正鋒認為，除了說騎虎難下，其實蔡英文也相當程度是老神在在，她可能在支持本來的論調，也就是說學歷不重要，治理能力、政績這些東西才重要，當然到底類似於新竹球場會被爆到怎樣的程度，是冰山的一角還是怎麼樣，我們也不知道，但她基本上認為說，只要是三腳督的時候，把基本盤開出來，透過百工百業，因為有行政資源去綁樁，應該就是沒有什麼問題。

至於若林智堅提行政救濟有機會翻盤?施正鋒分析，行政救濟差不多至少要半年到一年半載，可能那時候他(林智堅)可能已經輕騎過關，無所謂了，那時候有或沒有都沒關係。至於說教育部會不會退回(審查)等等，要冒很大的風險，因為幾乎就是不只跟台大為敵，是跟整個學術圈為敵。