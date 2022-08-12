高雄市政府為響應2022臺灣文博會，攜手LINE貼圖推出「台灣IP．高雄原創」計畫，繼愛河灣療癒亮相的「聊療漂漂河」，6座巨型充氣裝置引起熱烈討論，今日再傳出於LINE貼圖小舖僅上架一周的「來聊療—2022文博台設在高雄」限定貼圖，衝上即時貼圖排行前五名！

高雄市長陳其邁表示，從「聊療漂漂河」到「來聊療」限定貼圖深受市民朋友喜愛，也要再次感謝LINE貼圖與市府團隊持續的緊密合作，全力協助與創作者溝通，高雄這一次與台灣原創IP合作展現了高雄文創堅強的軟實力，包含巨型充氣裝置以高雄港灣為點位，以高流、大港橋等場域，讓人氣貼圖角色與高雄的海洋城市意象結合；這次推出的限定貼圖，更是每一張都與LINE貼圖及創作者來回溝通，把最具代表性的高雄元素融入圖像，產出最「高雄式」的問候貼圖，讓高雄這座城市的美好與特色能被推廣出去！

副市長史哲表示，近幾年因網路軟體應用加上疫情影響，讓溝通與對話方式更依賴社群，以圖像代表文字的表達更成為生活習慣。在「台灣IP•高雄原創」計畫中，我們希望力挺既來自高雄、又很代表台灣的貼圖角色，這一連串從手機螢幕到海上巨型充氣裝置的宣傳曝光，展現了前所未見的城市行銷新境界！更重要的是來自於民眾在社群及聊天群組自發性的分享，讓台灣IP更多樣化的被使用，發揮極大化的宣傳效益。

文化局局長王文翠說明，這組限定綜合貼圖更特別置入「工人漁婦」，這是高市府文化局在2006年「駁二文化公仔創意大賽」中選出的首獎作品，不僅是公仔形象，也是非常代表高雄的IP，工人手拿榔頭、漁婦頭戴斗笠，他們以高雄勞動者的身影為主題，是高雄經濟驅動的來源，成為駁二藝術特區非常著名的代表象徵。

「來聊療—2022文博台設在高雄限定貼圖」無論是無所事事小海豹「拚起來」「豹吃」高雄特色小吃、ㄇㄚˊ幾兔「超熱」的抱著大碗公冰、豆卡頻道裡茶包與飯丸搭著渡輪「開心」出遊、PP mini小小企鵝以高雄市花─木棉花相擁「哇愛哩」、塔仔不正經在大港橋前直呼「水尬」、貓爪抓在高雄流行音樂中心前「揚帆出發」「嗨聽音樂」，還有工人漁婦的「Love You」傳情，都展現十足高雄味。