為了響應2022文博會，高雄市政府推出療癒的「聊療漂漂河」，深獲民眾喜愛，更推出「來聊療—2022文博台設在高雄」限定貼圖，上架一周便衝破LINE貼圖排行，來到了第5名。貼圖組裡置入了不少高雄特色，搭配台灣原創IP的魅力，讓此組貼圖顯現亮眼的成績。

「來聊療—2022文博台設在高雄限定貼圖」將無所事事小海豹搭配「拚起來」「豹吃」的文字，結合高雄特色小吃、ㄇㄚˊ幾兔喊著「超熱」的抱著大碗公冰、豆卡頻道裡茶包與飯丸搭著渡輪開出遊，、PP mini小小企鵝以高雄市花─木棉花相擁「哇愛哩」還有塔仔不正經在大港橋前直呼「水尬」、貓爪抓在高雄流行音樂中心前揚帆出發，直呼「嗨起來」，還有工人漁婦的「Love You」傳情，融合各種生活化的文字，展現十足的高雄味。

高雄市長陳其邁表示，從「聊療漂漂河」到「來聊療」限定貼圖深受市民朋友喜愛，高雄這一次與台灣原創IP合作展現了高雄文創堅強的軟實力，包含巨型充氣裝置以高雄港灣為點位，以高流、大港橋等場域，讓人氣貼圖角色與高雄的海洋城市意象結合；這次推出的限定貼圖，更是每一張都與LINE貼圖及創作者來回溝通，精煉最具代表性的高雄元素融入圖像，產出最「高雄式」的問候貼圖，讓高雄這座城市的美好與特色能被強勢推廣出去。

副市長史哲表示，近幾年因網路軟體應用加上疫情影響，讓溝通與對話方式更依賴社群，以圖像代表文字的表達更成為生活習慣，推動圖文產業的再進化與支持台灣創作者，作為政府的我們責無旁貸。希望力挺既來自高雄、又很代表台灣的貼圖角色，這一連串從手機螢幕到海上巨型充氣裝置的宣傳曝光，展現了前所未見的城市行銷新境界。

文化局局長王文翠說明，這組限定綜合貼圖更特別置入「工人漁婦」，這是高市府文化局在2006年「駁二文化公仔創意大賽」中選出的首獎作品；「工人漁婦」不僅是公仔形象，也是非常代表高雄的IP，工人手拿榔頭、漁婦頭戴斗笠，他們以高雄勞動者的身影為主題，是高雄經濟驅動的來源，成為駁二藝術特區非常著名的代表象徵。