中央推出「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，嘉市首波3000萬補助即將用盡，日前已向交通部觀光局申請第2波補助。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠指近3年補助達1億500萬元，希望再創旅遊熱潮，讓全國旅遊市場聚焦在嘉義市。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央推出「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，嘉義市住房率大為提升。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央推出「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，嘉市首波3000萬補助即將用盡，日前已向交通部觀光局申請第2波補助，為強化振興力道，市府提出團體旅遊補助4000萬元追加預算，今獲市議會審議通過，參考過去經驗，依每團實際出團人數約30人換算，市府預估可補助6萬人次至嘉義市旅遊，帶來近1.5億元觀光產值。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，中央「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」自7月15日上路，嘉義市第一波補助款3000萬元，兩周時間使用率就超過8成，上周已行文觀光局申請第二波3000萬元補助，感謝市議會支持加碼，指團旅補助對象是旅行社業者，每團至少15人以上，每團補助2萬元，行程規畫必須是嘉義市2天1夜以上的行程，並安排嘉義市合法旅宿住宿1晚，及午餐、晚餐擇一在嘉市用餐，每家旅行社補助上限為20團。

張婉芬說，預算今已獲議會審議通過，後續完成相關行政程序，將另行公告補助計畫內容及實施期程，因補助經費有限，會依提出申請的順序排序，至經費用罄為止。

市府進一步指出，遊客拍照熱門景點嘉義市立美術館、博物館今年初針對外縣市民眾收費，配合國旅上路，市府也推出遊客憑本市合法旅宿住宿發票或證明，即可於住宿當日或隔日依住宿人數兌換當日免費入場參觀券好康，活動時間自7月23日今年12月31日止。

嘉義市長黃敏惠說，過去市府積極配合中央振興觀光產業政策推出加碼活動，2020年配合安心旅遊專案，兩波加碼合計投入4500萬元，加碼期間嘉義市旅館整體住宿率達到7成，2021年搭配中央振興五倍券商機，推出總經費2000萬元團體旅遊補助預算，創造近億元觀光產值，今年再推出4000萬元團旅補助，累計近3年補助達1億500萬元，希望再創旅遊熱潮，讓全國旅遊市場聚焦在嘉義市。