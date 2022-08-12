南台科技大學科技法律研究所特聘教授羅承宗今(12)日向媒體談到救國團財產被黨產會充公一事，認為不會影響救國團生計，建議救國團企業工會應該與團內管理階層溝通協商。救國團回應，羅曾在黨產會任職，此言缺乏同理心，令人失望與遺憾。

救國團提到，所有財產以及可運用的資金，黨產會一清二楚。當初協商時，黨產會自己提出的追繳金額，也遠低於現在要追繳的新台幣16.35億元。

救國團指出，目前可運用資金僅新台幣6.1億元，尚需做為日後標案資金需求及日常營運所需的周轉金，安全庫存資金僅剩新台幣1.5億元。

針對黨產會移轉救國團61筆不動產，救國團說，土地都是合法向政府承租，地上物多半是救國團出資興建，「請問政府違約收回，是否要賠償？政府強佔救國團合法財產，是否要賠償？」

救國團認為，員工生計受到威脅，是因為黨產會違法濫權的處分所造成，「請問政府是否要負起這些勞工被政府迫害失業的責任？」

救國團也反嗆羅承宗，要救國團員工與管理階層協商，這是幫自己曾經擔任委員的黨產會推卸責任，更是缺乏同理心的具體表現，令人失望與遺憾。

救國團說明，至於黨產會訴求要沒收財產，也要先經法院判定救國團是不是附隨組織，在法院都沒判定之前，就急著做出處分，明顯違背常理，也違背實質法治國原則。

救國團強調，黨產會在調查報告、新聞稿、對外文宣中，既已承認救國團成立時是行政機構，既是行政機構，又如何會是國民黨附隨組織？既不是國民黨附隨組織，救國團財產又如何會是不當黨產？

救國團主任葛永光呼籲，凡認同救國團的社會大眾勇敢站出來協助聲援、支持救國團，大家有力出力，有錢出錢來幫助救國團，不要讓救國團被黨產會打倒。