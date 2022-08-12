換堅止血？仍相信林智堅論文清白 林錫耀曝：蔡英文非常不捨

民進黨桃園市長提名人林智堅今宣布退選，身兼黨主席蔡英文總統今在LINE官方帳號發訊息再度強調，「我們都為智堅這一個月以來，連續遭受到的惡意攻擊，感到不捨」。戰士的腳步不停，智堅選擇專注人生的戰場，也是考量大局、選擇承擔。

蔡英文說，今日林智堅因為不願意看到桃園和全國的選情失焦，因此向選對會表達退選的考量。她收到許多支持者心疼智堅的訊息，不只各位，「我們都為智堅這一個月以來，連續遭受到的惡意攻擊，感到不捨」。

她說，「我們的立場沒有改變，全體選對會成員，一樣支持智堅，從選舉的戰場，轉進到他人生的戰場，堅持捍衛自己的人格與清白」。

她說，雖然桃園隊的陣形調整，但戰士的腳步不會停。鄭運鵬是桃園最資深的現任立委，也是鄭文燦市長打造新桃園最重要的夥伴，相信，運鵬一定能夠在最短的時間內，快速整隊、強化戰力、急行軍前進。

蔡英文表示，「讓我們一起把不捨、不平的情緒，轉化為堅持桃園進步的力量」！只要團結，就沒有克服不了的難關。希望大家支持鄭運鵬，讓桃園堅定向前。