民進黨原本推出的桃園市長參選人林智堅，因論文案風波，今（12）日宣布退出桃園市長選戰。林智堅也強調，離開戰場是為了進到下一個戰場捍衛清白，未來會透過救濟手段，對於台大碩士學位被取消持續做爭取。對此，民進黨前立委林濁水今日也翻出了8年前的歷史，表示民進黨「竟背傳統之道而行，豈非默認抹黑迫害者的正當性」，更直呼「可惜了」，引發討論。

林濁水在臉書上表示，「林智堅退選呼應了社會多數人，尤其年輕、高學歷這兩個民進黨基本盤的希望，是正面的」，同時林濁水認為，但是絕大多數人希望透過退選彰顯正確的價值，以及避免和台大對立，但是黨主席仍舊認為林智堅是被抹黑，所以退選目的在以便集中力量繼續捍衛清白。

林濁水更質疑「原來退選是要更認真的和台大甚至中華大學對戰到底，真的是這樣？」若是這樣，那麼，民進黨的前身-黨外，甚至是2014的柯文哲，一旦被抹黑迫害，「挺身參選讓民眾還我清白，以彰顯正義的行為一向是倍受尊敬的傳統，今天竟背傳統之道而行，豈非默認抹黑迫害者的正當性」，林濁水更說「尤其在民調明顯不利之下，才選擇退，豈非認為社會大眾不會站在正義的一方？」