1名母親十分煩惱兒子平時不愛穿衣，日前兒子流汗後著涼感冒，她詢問醫師該怎麼讓孩子習慣穿衣，醫師則對孩子說「跟爸爸媽媽穿一樣多就好」，沒想到孩子卻回「那我晚上睡覺可以不穿衣服囉，因為爸爸媽媽睡覺都沒穿衣服」，讓父母在診間瞬間超尷尬，所幸醫師趕緊緩頰說就算不穿衣服，也要蓋被子。

小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》分享，他曾在診間遇到1對夫妻帶5歲兒子來就醫，稱兒子感冒了，母親說兒子很會流汗，但兒子平時在家不愛穿衣服，導致容易著涼，她因此請教醫師怎麼讓兒子習慣穿衣，陳木榮則對男童說「跟爸爸媽媽穿一樣多就好」，夏天可以穿一樣多，冬天若怕冷可以再穿1件。

醫師則對孩子說「跟爸爸媽媽穿一樣多就好」，沒想到孩子卻回「那我晚上睡覺可以不穿衣服囉，因為爸爸媽媽睡覺都沒穿衣服」，讓父母瞬間超尷尬。（翻攝自《醫師好辣》YouTube）

而男童卻說「那我晚上睡覺可以不穿衣服囉，因為爸爸媽媽睡覺都沒穿衣服」，男童一說完瞬間讓診間氣氛降溫，父親趕緊敲一下兒子的頭，母親則假裝沒聽到，陳木榮則趕緊緩頰說就算不穿衣服，也要蓋被子，「沒有蓋被子容易著涼喔」，才總算緩解了現場氣氛。

此外，陳木榮也提到父母對於孩子的性教育要及早，且一定要是正確的知識，許多性器官的名詞也可以直接說出，像是子宮、卵巢等，也不要對孩子說「石頭蹦出來的」、「別人把你叼過來的」，或是「隔壁誰送出來給我們的」，否則通常後來都會出問題。