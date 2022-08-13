醫師高浩偉指出，透過電腦斷層檢查，發現患者十二指腸與胰臟頭交界處，有一個約4公分大的腫瘤。（部立苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

50多歲陳姓男病患因腹痛至部立苗栗醫院求診，經由外科醫師高浩偉詳細詢問病史，發現該男子近期尿液呈深黃茶色且合併食慾不佳，經安排診察。發現十二指腸與胰臟頭交界處出現腫瘤。在接受十二指腸切除手術後，術後恢復良好，現已康復返家休養。

高浩偉指出，位在胰臟頭附近的腫瘤，因生長位置可能壓迫膽道造成阻塞，進而會產生黃疸皮膚變黃、尿液呈茶色、皮膚搔癢或灰白色糞便等情形。其他相關症狀包含腹痛、腹脹、食慾及體重下降等。常見造成膽道阻塞的腫瘤分別為胰臟頭癌、遠端膽道癌、壺腹癌及十二指腸癌，統稱為壺腹周圍癌。

高浩偉說明，這些腫瘤若在沒有遠端轉移的情形下，外科手術切除仍然是最有效的治療方法。然而因為腫瘤位在消化道的中心位置，進行手術時需切除胰臟頭部、膽管、膽囊、一部份的胃及小腸，切除後還需重建消化道的功能，算是一般外科中最複雜的手術之一。但隨著醫學的進步，此類手術相關的死亡率及併發症下降許多，風險降低、安全性更高了。高醫師提醒民眾，若是有相關症狀應盡早就醫，不可輕忽，以免錯失黃金治療期。

衛福部苗栗醫院院長李明輝表示，以往病患若需要接受胰頭十二指腸切除手術等較複雜的術式，需要轉診去醫學中心進行治療。此次醫學中心林口長庚醫院駐診苗醫的外科主治醫師高浩偉，不僅及時揪出罕見的十二指腸癌，並讓鄉親就近在苗醫就順利完成複雜的胰頭十二指腸切除術。