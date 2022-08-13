夏立言辭中市府顧問 盧秀燕因「這原因」慰留

國民黨副主席、也是台中市政府國際事務委員會委員的夏立言，在敏感時機率團訪陸，引發軒然大波，連台中市長盧秀燕都認為「此時機不宜」，夏立言12日晚間主動辭去中市府國際事務委員及市政顧問身分，盧秀燕一度慰留，對此，立法院副院長蔡其昌批盧立場、說詞反覆，企圖雙面討好，盧秀燕則表示，慰留是基於人情義理。

國際同濟會台灣總會13日在北屯舉辦「表揚46屆全國十大傑出農業專家」，蔡其昌和盧秀燕應邀到場致詞，蔡其昌先到場，盧秀燕則在稍晚到場，倆人一前一後，王不見王，但針對夏立言12日晚間主動辭去中市府國際事務委員及市政顧問身分，蔡其昌發表看法，盧秀燕則還原經過。

蔡其昌說，盧秀燕先是對夏立言訪陸表示「時機不宜」，又要慰留，盧秀燕立場、說詞反覆，企圖雙面討好；他解釋，如果盧市長認夏立言這個時候訪陸時機不適宜，她就應該接受夏立言的辭職，如果她覺得這些行為是對的，就應該慰留，嘴巴說不贊成，又要慰留，讓民眾沒辦法知道盧市長是贊成還是反對夏立言在此敏感時機率團訪陸。

盧秀燕則表示，夏立言12日晚間打電話給副市長令狐榮達，表達訪陸之行對中市府造成困擾，非常不好意思，要辭去他在台中市府的義務職，包括國際事務委員跟市政顧問；盧秀燕說，因為過去幾年他（夏立言）對中市府協助很多，因此加以慰留，希望他把剩下的時間做完，但夏委員非常堅決，也予以尊重。

盧秀燕強調，會慰留是因為每個委員都是義務職，都對台中市有貢獻，人情義理要謝謝他，希望他能夠繼續效力，不過他（夏立言）表示對於市府造成困擾非常不好意思，堅決請辭，只能予以尊重。