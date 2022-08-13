基於環境保護、社會責任及公司治理的ESG理念，台北捷運公司今年首度跨海到離島澎湖，與科技大學展開產學合作計畫，13日晚間在台北市長柯文哲、澎湖縣長賴峰偉的見證下，由北捷董事長李文宗與澎科大校長黃有評一起簽署產學合作備忘錄，期望強強聯手培育資訊、電機、及觀光休閒專業人才。

柯文哲表示，台北捷運通車迄今累積服務超過120億人次，110年的營運可靠度創下通車26年來最佳成績，達到1303.5萬車廂公里，近年更是積極發展數位轉型及生活事業，專業人才培育也成為重要課題。為促進軌道產業發展，北捷安排豐富多元的理論及實務課程，將珍貴營運經驗傳承給新一代菁英。

這次產學合作共分為兩個階段，第一階段為捷運場域參訪及專業課程講座，規劃行控中心、車站及北投機廠等「營運重地」，讓學生透過實際參與及觀摩深入了解捷運知識；另開設北捷專業課程講座，協助學生提升專業知能。第二階段則是提供實習場域，藉由實務經驗，培養捷運專業技術人才。

此外，今年北捷與臺北市教育局、臺北市立7所技術型高中，結合成產、官、學三大專業領域，共同推動產學合作計畫，進一步協助臺北市技高學生認識大眾捷運軌道運輸系統，並提供跨域實習機會，攜手共創軌道產業的美好願景。