【又嘉氣象報報】今熱爆38℃ 午後雷雨彈襲! 明雨區擴大│中視午間氣象 20220813

明日天氣與今天類似，都是晴朗炎熱但有午後雷陣雨的情況，只不過降雨會稍微增多，台東、花蓮恐出現38度高溫。中央氣象局表示，午後西半部地區，特別是近山地區要留意雷陣雨，明起到下周六午後雷雨將連下7天。

氣象局預報員林定宜表示，明日各地多雲到晴，清晨西半部有局部短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，各山區容易出現短延時強降雨，中南部地區有局部大雨發生機率。

溫度方面，明各地高溫約33至35度，氣象局針對7縣市發佈高溫燈號，明日中午前後台東縣、花蓮縣恐飆高溫38度，台北市、新北市、宜蘭縣、高雄市、屏東縣可能達到36度。

氣象局針對7縣市發佈高溫燈號，台東、花蓮有機會出現38度高溫。（圖／取自中央氣象局官網）

林定宜指出，下周一到下周六（8/15-8/20）同樣也是清晨西半部易有短暫陣雨，不過降雨時間短，白天多雲到晴，西半部和各地山區有午後雷陣雨，中南部有局部較大雨勢發生機率

而年度大潮將持續至下周一（8/15），桃園以北、嘉義至北台南沿海地區或是低漥區域，要注意海水倒灌、局部淹水的情況。