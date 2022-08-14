林嘉俐25年前曾剪超級短髮以為自己很帥，現在看來笑稱像殺人犯。（大愛提供）

林嘉俐（右）和陳瑋薇一起出席戲劇宣傳活動。（大愛提供）

林嘉俐在戲劇《冬菊沒問題》中飾演的女主角冬菊，與父母有許多誤解與爭吵、對兒子李唯楓施行軍事化教育，兩代間衍生許多親子溝通問題，現實生活中的她，和媽媽也有過一段不愉快的過往，媽媽一直希望她能夠當公務員找穩定工作，但她考上戲劇系一心只想當演員，媽媽認為她學壞了，每天打扮怪力怪氣、裝神弄鬼，母女關係一度陷入僵局，林嘉俐直喊：「她好狠！」

林嘉俐說大學時為了角色學抽菸，「大一我還是個禁菸小天使，到了大三開始，抽到變成老菸腔。」畢業公演，她特地邀爸媽來觀看，「媽媽看到我在舞台上抽菸，回去翻臉到一個極點。」但有趣的是，她卻因此跟爸爸成為菸友，「我爸不但沒生氣，還拿了一根菸給我。媽媽立刻跟從小感情和她最好的阿嬤告狀，林嘉俐果真接到阿嬤關切電話：「哎唷，嘉俐啊，不能這樣，妳如果再抽菸，阿嬤就不要妳了。」

即使林嘉俐已經參與大愛劇場演出，有次回到家，媽媽拿了20元要她去買報紙找工作，她氣到把2枚硬幣甩了下去，並說：「妳女兒都已經在演戲，妳不知道我要的到底是什麼嗎？」她氣到掉頭就走，直到後來才明白，媽媽的舉動是出自於擔心，「因為她看了太多影劇新聞，會覺得影劇圈就是這樣，她對我的未來充滿著不感全感。」

此外，林嘉俐透露，拍攝《冬菊沒問題》時，有天收到製作人傳來的舊照，照片是1997年所拍，當年演出「一桌二椅」《奉李登輝情節之謎，塵歸塵土歸土》，去了一趟倫敦回來，覺得自己可以更帥氣，便剪了超短髮型，過了20年再回頭看當時的自己，她笑虧：「天啊，我那時超叛逆的！那時候的我，是我嗎？我那個眼神，根本殺人犯。」

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