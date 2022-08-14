前新竹市長林智堅宣布退選桃園市長，民進黨立委高嘉瑜曾公開說擔憂「一屍五命」，引發爭議，綠營支持者今（14日）持續在高嘉瑜的臉書粉絲專頁留言，不僅要求她退黨，甚至批評她是「落井下石、見風轉舵、邪惡之徒！」但也有不少網友留言支持，另外，有網友歪樓說「支持高嘉瑜開演唱會！」

林智堅獲得民進黨提名參選桃園市長後，深陷論文門、棒球門風波，蔡英文總統一路挺堅，甚至下令「全黨挺一人」，民進黨12日閃電撤換林智堅，由立委鄭運鵬接棒參選，有綠營支持者不滿將矛頭指向同黨立委高嘉瑜。

高嘉瑜今（14日）在臉書粉絲專頁貼出參加普渡的照片說「心誠則靈、存好心、做好事！」立即吸引綠營支持者留言批評說，「不要口是心非，全是算計，是不好的！」「連小孩都看懂，妳是邪惡之徒！」「只求保佑自己保平安，以免被開除黨籍，奉勸夜路別走太多，總有一天會碰到，自求多福了。」

綠營支持者也批評，「心誠則靈，心邪不用拜。」「落井下石、見風轉舵，自以為自己最聰明遊走所有勢力之間的騎牆派，老天不會保佑的，希望大家都能變成更好的人。」

此外，也有不少網友留言支持高嘉瑜，認為她是民進黨有良心的政治人物、仗義執言、人美心善。