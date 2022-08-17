綠營像詐騙集團一條龍？前新竹市長林智堅原參選桃園市長，但因涉論文抄襲遭台大撤銷學位而宣布退選，後又被爆出論文是助理楊玲宜代筆；媒體人董智森今(17日)在《新聞大白話》節目指出，論文代筆有如《梁祝》故事中書僮幫梁山伯上課般荒謬，民進黨包山包海包庇的行為，就跟時事中柬埔寨、緬甸一條龍詐騙行為類似，年輕選民都看在眼裡。

董智森表示，「民進黨現在雖然換了人，但其實很多東西還在隱藏，上個禮拜三民進黨主席蔡英文在中常會怎麼講？她說『只要完整看過這兩篇論文，了解來龍去脈的人，都會相信林智堅的清白』，那她到現在為止其實也沒有改口，她認為林智堅現在不追逐桃園市長，而去追逐他的清白；他有什麼清白？其實現在事情愈來愈明朗，所有人開始在閃躲了，那陳明通是最離譜的，因為陳明通是173個論文的指導教授。」

「陳明通現在竟然說『因為台海危機』？」董智森指出，蔡英文說那番話的時候，台海危機已經發生，國安局長還想方設法避免自己被拉進去，還想甩鍋台大；其實台灣人民看得很清楚，2018年的選舉，民進黨用了台北農產公司的吳音寧，事情爆發之後，為何國民黨能拿下15個縣市？因為年輕人就轉向了，「原來跟著民進黨才有這些好處嘛，它幫你包寫論文，包你當選，幫你找代筆，被發現還幫你開脫，所有東西都包攬到底。」

董智森說，「就像緬甸的詐騙集團一樣，一條龍！那4年後林智堅的行為，年輕人看了會怎麼想？哇，果然加入民進黨是最好嘛，我都相信是教授主動找他的，你來我們這邊，一定會上，一定會畢業，你如果太忙的話，助理就來，那助理就幫老闆上課。」

「看過《梁山伯與祝英台》吧？」董智森比喻，「梁山伯帶一個助理、書童叫作『四九』，梁山伯告訴四九『我沒辦法畢業』，『沒關係，我去幫你抄，我幫你上課』，可以想像嗎？所以今天台灣最荒謬的事情在，蔡英文執政的民進黨包山包海，什麼事情都包進去了，卻沒有保護台灣人去柬埔寨的安全，現在那麼多人不見了，把這些聯想在一塊，就知道這個政府多麼地無能！」