大梨山地區有農民近來發現，果園飼養犬隻因誤踏陷阱受傷，而這些犬隻都是守護農民辛苦耕種的蔬果，部分農友質疑是有人故意設置陷阱盜獵野生動物，導致誤傷犬隻；梨山分駐所表示，平常都會巡查防止盜獵，13日晚間聯合附近環山等派出所在轄區一帶會哨聯防，藉此遏止違法盜獵等行為。

梨山地區農友表示，現代人保育觀念提升，減少狩獵活動，高山又嚴格限制開發，多了野生動物棲息地，居民上山巡水耕作，看到野生動物的機會多，懷疑有人善於安置鋼索陷阱打獵，不排除外地移工到了台灣山區工作，為增加收入及娛樂，閒暇之餘也常常上山打獵，但對野生動物傷害甚大，連飼養在果園驅趕猴子的犬隻，常誤觸陷阱被截肢。

東勢林區管理處梨山工作站主任李彥興表示，近來接獲農友反映飼養犬隻因誤踏陷阱受傷，已聯繫和平警分局梨山分駐所協助；警方表示日前在730林道及林道巷附近，發現有人設陷阱，應與造成犬隻受傷有關。

和平區代表羅進玉指出，梨山地處中央山脈，農民與野生動物接觸機會多，且狗追咬或誤觸陷阱受傷的動物，農民因欠缺醫護專業知識，又送到動物醫療機構路途遙遠，基於擴大對野生動物的保護效能，建議相關主管機關在大梨山地區建構第一線的收容中心，藉此提升在地居民的保育觀念。