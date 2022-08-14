資深媒體人林裕豐表示，過去他曾和一名年輕的攝影師搭檔，報導富二代在隧道飆車，造成副駕的女友當場死亡的新聞，案發當時他們在殯儀館等連線，期間攝影師搭訕一名女子，事後剪接新聞時發現該女子竟然和車禍死亡女子是同一人，那天之後攝影師的車子就一直有股難聞的臭味，女子甚至天天出現在他的車內，導致他出車禍，事後找老師處理，才漸漸恢復平靜。

林裕豐近日於談話性節目《新聞挖挖挖》分享一段社會案件，一名富二代開跑車載女友飆車，在隧道中不幸發生車禍，他因有安全氣囊，順利從車中爬出來，但下秒車子爆炸起火燃燒，女友當場活活被燒死。

林裕豐表示，當時各家記者全都聚集在殯儀館，等屍體解剖結果出爐進行連線，期間和他搭檔的年輕攝影師在解剖室外，看到穿洋裝的女子手撐著下巴，獨自坐在一旁，他上前搭訕說，「妳怎麼會過來這裡？這裡不是女生該來的地方」等，但女孩子都沒有回應，攝影師見對方都沒有應答，說了一句「妳怎麼都不講話」，女子仍托著下巴，一句話都沒說。

林裕豐指出，後來檢察官抵達現場，攝影師立刻丟下手中的菸，跑去拿攝影機，沒想到當時坐在邊邊手托下巴的女子，竟瞬間移動到他的面前，攝影師當下雖然覺得怪怪的，但為了工作並沒有多想。

林裕豐表示，事後他和攝影師為了報導隧道車禍，在網路搜尋女死者的社群網站，攝影師看到死者的照片臉色大變，接著陷入一陣沉默說，「這就是我剛剛搭訕的那個女生」。林裕豐提醒攝影師最好先去拜拜道歉，沒想到攝影師當天返家途中經過車禍隧道時，突然感覺有人進入他的車內，之後的每天開車都會聞到一股臭味，且只要天色一暗，他從車上的鏡子，都可以看到女孩子托著下巴盯著他，導致他出車禍，停職休養一個月，最後找老師處理，才恢復平靜。

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