董育君推出台語新專輯《愛老虎油》，她自三立、八大電視等歌唱比賽冠軍脫穎而出，過去因為父親生意失敗，董育君一肩扛起家計，前陣子終於苦盡甘來，買下新房孝敬父母，而也因為勞心勞力，讓隱疾梅尼爾氏症再度復發，董育君坦言靠著專注力用右耳完成了專輯錄音，很感謝粉絲的喜愛鼓勵。

談到近況，董育君坦言這十年來車關不斷，因為靈異體質，遍尋命理老師，得到的答案「天生要做鬼新娘」，董育君坦言曾經好段時間都處於恐懼中，後來在因緣際會下拜認觀世音菩薩與七爺做乾父母親，經由法事，逃過煞劫，董育君說，「至今我仍不敢確認是否已經成功躲過，只能把每一天都當成最後一天的認真度過。」

她憶起，近十年發生十次大小車禍事件，直呼「我不是宿命論者，但次數多到讓我開始懷疑人生」，某次在高速公路車全毀、走在路上被撞，甚至莫名的開上分隔島差點翻車，頭皮還縫了數針等等，董育君並說有陣子遍尋各命理老師，竟得到不約而同的答案生來就是「鬼新娘」，特殊體質吸引著好兄弟們，「讓我好長時間都處於恐懼中」，後來很感恩從小就認觀世音菩薩為乾媽，更因緣際會的主持外景節目廟宇單元，遇七爺降駕乩童表明要收做乾女兒，在好心的法師作法下，順利的閃過煞劫，躲過鬼新娘的運。

因為靈異體質，讓董育君對許多事都樂觀看待，董育君並說之前父親不慎摔傷住院，每到半夜總會隱約的看見一位老婆婆身影站在父親床邊，後來在出院前一天，我終於忍不住的與護理人員聊天，得知父親病房之前正是住著一位老婆婆，後來往生了，當下很感恩老婆婆讓父親病情及時的康復，「面對許多無法解釋的事情，我都已習慣了，也因為這樣，讓我對許多事情看得更淡然，我不確定是否能真的逃過當鬼新娘的劫數，因此每天我都當成最後一天的用力珍惜的度過。」