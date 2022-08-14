肯德基限時推「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，只賣到9月5日。（肯德基提供）

21世紀香草烤雞原價440元，現只要356元。（21世紀提供）

9月30日前使用麥當勞歡樂送，消費滿額可獲LINE POINTS。（麥當勞提供）

農曆七月拜鬼神，不少人會準備三牲求平安，主打快速出餐、不怕買不到的速食店，祭出炸雞、烤雞優惠，最低8折起，讓神明也能品嘗新口味，也有店家玩創意推0酒精啤酒大分量優惠，好兄弟不怕醉酒找不到路回家，預估買氣上升1成以上。

肯德基即起至9月5日開賣「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，酥脆咔啦脆雞搭泰式冬蔭功醬，酸甜鮮香加上辣椒混檸檬葉的風味灑粉，層次豐富十分開胃，外送點購套餐附經典玉米和無糖綠茶，原價205元下殺到149元。21世紀至21日前推優惠套餐，一整隻香草烤雞、青花椒麻風味半半烤雞、半半炸雞盒都可享81折，最高省近1張百鈔，不管是刺激味蕾的青花椒麻風味，或是偏好經典酥脆、香嫩多汁口感的消費者，都能找到最中意的品項。

漢堡王至29日推暢快方案，臨櫃購買「海尼根0.0零酒精」可享划算價格，一手6入只需180元，一箱24入680元，比大賣場便宜至少10至50元，拜拜後大夥暢飲不怕喝醉，另有「海尼根零酒精牛肉堡」，麥香味搭火烤牛肉排，套餐價185元。麥當勞則持續以寶可夢包裝賣萌，並祭出歡樂送優惠方案，至9月30日刷中信LINE Pay卡結帳，單筆消費滿199元並於活動網站登錄，就送LINE POINTS 39點，等同把外送費賺回來。飲酒過量有害健康。