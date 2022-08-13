配合季節轉換，位在台北市敦南林蔭大道的慕軒飯店，2樓GUSTOSO義大利餐廳自即日起至9月30日推出「加勒比海 美食巡航」主題美食季，標榜嚴選港口直送現流海鮮，融合加勒比海島國如多香果、肉豆蔻及紅椒粉特色香料組合，以辛香異國美饌提振熱夏食欲。主題美食於每日午間、週五至週日晚間以半自助套餐供應，任選主菜搭配豐盛自助餐檯料理每位980元+10％起，餐廳同步於8月份提供身分證字號優惠，只要有一個「8」享88折、兩個「8」享85折、最多三個「8」可享8折優惠。

GUSTOSO餐廳主廚Abraham Tsai以充滿夏日風情的加勒比海料理發想，上桌就吸睛的「加勒比海雙人炭烤海鮮拼盤」，嚴選美國緬因州龍蝦、挪威鮭魚、澎湖軟絲、馬祖淡菜、肥美虎蝦與當季時蔬，豪爽以直火炭烤，運用香氣濃郁紅椒粉調味，最後擠上焦糖化檸檬汁，鮮甜海味純粹而美好。

「爐烤挪威鮭魚甜蝦芒果哈瓦那醬」盤中經典哈瓦那醬以辣椒、洋蔥及辛香料製成，黃澄色澤來自富有迷人香氣的愛文芒果，鮮嫩鮭魚與生食級甜白蝦一起沾取醬汁品嘗，酸甜滋味令人食欲大開。「安息日辣味海膽番茄冷麵」因應猶太傳統安息日不能開火而衍伸出的冷麵料理，裹著微辣番茄醬汁的麵體搭配清爽蟹肉、雞胸肉與濃郁海膽拌勻享用，適合夏天品嘗。

除精緻主菜，GUSTOSO自助餐檯菜色也不馬虎，視覺繽紛吸睛「牙買加式香料小螯蝦」、島國特色「蒙特塞拉特燉羔羊」、帶有柑橘清香「加勒比海生醃馬林魚」、濃郁椰奶風味「牙買加式燻肉義大利麵」等料理可自取，還有新鮮沙拉水果、冷熱前菜、湯品、現烤Pizza、手工甜點，引領食客味蕾悠遊加勒比海。

喜歡芒果的甜點控們，也可把握產季最後時刻，品嘗慕軒甜點師耗時開發，遵循古典手法製成「法式芒果千層」，輕薄餅皮經過二十幾層的反覆細膩堆疊，鵝黃色虎紋可麗餅層搭配香甜愛文芒果與當日現做的法式香緹奶油夾層，蓬軟輕盈、甜而不膩。還有厚實綿密「香緹芒果蛋糕」、Q彈柔軟「愛文芒果生乳捲附鮮奶酪」等甜點只要480元起，均可於線上商城一指下單選購，直接帶回家享用。