資深媒體人彭文正。（本報資料照片）

前民進黨桃園市長參選人林智堅，因爆發碩士論文抄襲風波而退選。資深媒體人彭文正表示，林智堅從政，某種程度他有責任，因2014年民進黨本來要徵召他選新竹市長，後來被他婉拒。他更透露第一次私底下見蔡英文的情景，讓他印象超壞。

彭文正13日在《政經關不了》網路直播節目中表示，林智堅從政，某種程度，自己有責任。彭文正說，2014年縣市長選戰前，那時林智堅還沒有出來選新竹市長，民進黨本來要徵召他去選新竹市長，因為他是新竹人。柯建銘、高志鵬等人到訪，可說三顧茅廬，邀請他出來為社會做事。

彭文正接著表示，他因看出了政治本質，因而婉拒提議，並強調，「謝謝，我不適合打群架」，加入政黨爭取提名，他可能做不到。後來柯建銘等人不死心，找了選對會跟他聊過一次。時任黨主席的蘇貞昌，也跟他聊過一次。

彭文正透露，後來蔡英文接任民進黨主席，找他去黨中央辦公室勸進，這是他第一次私底下見蔡英文，他走進主席辦公室，辦公室有點大 ，走進去正對面的是客人坐的沙發，向左邊看到底是一張大桌子，蔡英文就坐在桌子裡面。他認為，一般若是禮賢下士，要找教授代表民進黨出征新竹市長，好歹站起來打個招呼，可是蔡英文並不是站在門口迎接他，而是坐在她大大的位置上 。

彭文正接著說，蔡英文看到他就說「彭先生請坐」，兩人坐下來距離3公尺遠，也就是一個在辦公室這頭、一個在辦公室那頭 ，坦白講，他的印象超壞。 蔡英文對他聊的第一句就是「彭先生，我們好像沒有見過面」，彭文正回說，「我們其實見過好幾次面， 只是都沒有抬頭打招呼」。

2014年民進黨新竹市長選戰人選，民進黨原本鎖定時任台大新研所教授的彭文正參選，彭文正婉拒後，改由林智堅參選。