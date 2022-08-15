謝姓兄弟家人拿出一家和樂合照，表示回想起來真的很心疼，加上看到最近的新聞賣器官被棄屍，如果真的去了說不定連收屍的機會都沒有。（張雪如提供／吳建輝彰化傳真）

近日國內高薪誘騙到柬埔寨案件層出不窮，彰化縣議員張雪如去年2月就曾幫助彰化一對20幾歲的謝姓兄弟，他們在友人的介紹下投資虛擬貨幣，後來收到檢警通知才發現被詐騙集團利用成了人頭帳戶，戶頭內187萬被凍結，詐騙集團要求兩兄弟到柬埔寨賺錢還債，不然揚言殺他全家，時隔一年多家屬看到最近新聞很有感，特地現身感謝議員，成功阻攔兄弟倆。

去年2月謝姓兄弟聽信友人介紹，籌了2萬元投資虛擬貨幣，玩了將近一個月左右，聽信話術將帳戶交給他們代操能夠賺更多錢，當時兄弟倆並不知道被話術誘騙帳戶，當時帳戶多了187萬以後還真以為發大財，沒想到竟被檢警通知到案，才知道自己成了詐騙集團成員。

張雪如表示，由於帳戶被凍結錢領不出來，詐騙集團拿著槍押著兄弟倆，逼著簽下本票與欠條，要求他們過去柬埔寨賺錢還債，還保證說四個月賺到的錢就能一筆勾消，當時兄弟倆為了不連累家人，決定到柬埔寨「尋夢」，在出發前隱瞞事實還跟家人道別，家人驚覺有異才找到她幫忙。

謝姓兄弟家人表示，兄弟倆收到警檢通知當成詐騙集團成員時，家人都很錯愕，也陪同他們到案說明，當時兄弟倆決議到柬埔寨工作時，只說要賺錢養家還錢，沒有說到被脅迫簽本票的事情，如今回想起來真的很心疼，加上看到最近的新聞賣器官被棄屍，如果真的去了說不定連收屍的機會都沒有。

警方表示，去年接獲議員通知後，隨即派員到場將謝姓兄弟帶回分局，經調查後有犯罪事證明確，報請檢察官裁定羈押，彰化地院認為兄弟倆有逃亡裁定羈押獲准，成功避免掉這對兄弟遭詐騙集團脅迫到柬埔寨從事打工賺錢事宜，呼籲民眾若有相關事證可以向派出所求助，或撥「外交部緊急聯絡中心」0800-085-095，以獲得必要協助。

張雪如強調，加入詐騙集團就是被當成「豬仔」殺，不管是被騙被利誘的，目前柬埔寨還有許多台灣的孩子，希望能有更多家屬站出來，若有需要可以聯絡他，她將提供所有費用協助將孩子帶回，呼籲所有被害人站出來，避免更多憾事發生。