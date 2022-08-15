全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)周一舉行線上法說會，公布2022年第二季暨上半年合併財務報表。第二季、上半年營收雙創同期新高，單季每股稅後盈餘升至1.01元，毛利率連三季逐季改善回升，每股稅後盈餘(EPS)達新台幣1.74元，年增55.36%。

友通第二季營收為38.52億元，季減0.5%、年增17.76%，創下同期新高。營業毛利7.77億元，季增10.29%、年增14.33%，毛利率20.3%，季增2個百分點、年減0.6個百分點；營業淨利1.63億元，季增17.02%、年減16.20%，營益率4.2%，季增0.6個百分點、年減1.8個百分點；歸屬母公司稅後淨利1.15億元，季增4.73%、年增84.46%，每股稅後盈餘1.01元，相較首季0.73元、去年同期0.55元均成長。每股淨值25.13元。

第二季庫存提升，是配合客戶增加而做調控，存貨周轉天數升至110，應付帳款周轉天數降至59，金融負債比率上升至27%，也是因備料上升而借款因應。

單季營運方面，友通嵌入式系統事業第二季接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.43，整體訂單交貨逐步優化，全力滿足客戶需求。面對業界普遍庫存調整的壓力，友通也已著手管控庫存，針對Graphic與工具機等需求，將審慎因應，存貨水位預估可望逐季優化調整並回到2019的庫存水準。

友通總經理蘇家弘表示，隨著缺料問題緩解，原物料陸續與客戶調價，再加上新廠產能持續提升，上半年友通營收達77.23億元，年增46.29%，創同期新高。營業毛利為14.82億元，毛利率19.19%，連三季逐季改善回升。歸屬母公司稅後淨利1.99億元。每股稅後盈餘(EPS)達新台幣1.74元，年增55.36%。

友通上半年應用，嵌入式(Embedded)占比從去年上半年的31%降至27%、Networking占比從13%略升至14%、Graphic占21%升至33%、自動化(Automation)占比從35%降至26%。

友通上半年產品占比，工業用主板(IMB)占比降至27%、系統產品(SYS)從34%大增至47%、系統加值服務(VAR)占26%。區域別，亞太從56%占比降至46%、美洲大增至49%、泛歐(EMEA)降至5%。