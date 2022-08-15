台東熱氣球嘉年華今天落幕，為了把握最後一刻，清晨有上萬人湧入鹿野高台。（莊哲權攝）

台東熱氣球嘉年華今天落幕，為了把握最後一刻，清晨有上萬人湧入鹿野高台。（莊哲權攝）

台東國際熱氣球嘉年華今天在閉幕光雕音樂會後畫下完美句點，台東縣政府初估，今年45天活動，遊客人數突破2020年的120萬人次，創下50億元商機，業者表示，活動期間台東住房率高達9成，假日更是一房難求，今年暑假，台東非常火熱。

為期45天的熱氣球嘉年華在閉幕光雕音樂會後畫下完美句點，今天清晨在鹿野高台最終場，包括貓王、耶穌、山魈、薩克司風、Kitty等造型球大草原上一字排開，上萬名遊客共享繽紛的天空，雖然6點多下起雨，主辦單位趕緊收球，仍澆不熄觀眾的熱情。

台東縣政府交觀處長余明勳表示，45天的熱氣球嘉年華加上光雕音樂會，預估突破2020年的120萬人次，創造50億元商機；他也提到，鹿野高台熱氣球會場最大的問題還是在於交通動線、停車場，未來將做長遠的規畫。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭指出，去年的熱氣球只限定台東人，加上疫情效應，住房率僅1成，是有熱氣球以來最冷的夏天，今年疫情較趨緩，加上國旅補助開跑，台東1個月內房率達9成，假日更是一房難求，熱氣球魅力無法擋，但也出現人力緊繃情形。

12年前催生熱氣球的前台東縣政府觀光旅遊處長陳淑慧說，任何觀光活動都不能一成不變，要有創新或更好的服務，台東熱氣球每年都有新的元素加入，像今年增加了無人機，是熱氣球嘉年華不斷創新高的主要原因。

今天晚上的閉幕光雕音樂會，再度結合300架無人機表演， 還有煙火秀及動力火車超強卡司，為今年的熱氣球嘉年華畫下完美句點，也讓台東熱氣球活動再創高峰。