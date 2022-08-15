前德信證券董事長林冠百掏空案持續延燒，國民黨基隆市長參選人謝國樑不滿對手蔡適應在臉書的評論，認為遭抹黑喊話要提告。對此，蔡適應15日回應，自己只是提出3個問題，批謝國樑濫訴、浪費司法資源不是第一次，只要看不順眼就提告。

謝國樑被捲入德信證券掏空案，不滿蔡適應在臉書發文，意圖將家人正常之間的財務往來，與此案連結在一起，他喊話，要針對不實謠言傳播提出告訴，目前已委託律師簡榮宗追訴刑事及民事相關責任。

對此，蔡適應今日回應，謝國樑濫訴、浪費司法資源不是第一天發生，連在場訪問的媒體從業人員也被告過，謝國樑的做法就是只要看不順眼就提告，禁止媒體有表達意見的機會。

蔡適應說，謝國樑在日前記者會時表示歡迎大家提問，他只是提問3個問題，包括謝國樑在2012年立委選舉後，為什麼馬上成立金星公司；以及金星公司借貸給林冠百時，謝國樑是不是擔任公司負責人；最後，一個資本額700萬元的公司，如何能借貸1億多元給他人。

蔡適應認為，討論基隆市長能力時，公司治理如同城市治理都是非常重要的事，他很好奇謝國樑不僅沒有回答這3個問題，甚至要提告，究竟是針對哪一個問題提出告訴；他說，資本額700萬元的公司如何能借出1億元，除非買空賣空或跟別人借錢，「難道是謝國樑家族的信合社嗎」，建議謝國樑要說清楚、講明白。