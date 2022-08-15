騎車從小巷內要進入大馬路口時，常會看見「慢」字警示用路人小心！然而就有正妹拍下新北市土城區某條巷子內，柏油路上寫滿了7個慢字，特殊的街景也讓她打趣的表示「『慢慢』長路」；網友也笑稱「可能漆剩太多、太閒」、「施工單位，真的用心良苦，希望大家腳步慢些」。

一名正妹在臉書社團「路上觀察學院」發文，並分享1張照片，從照片中可見，在某狹窄的巷道內，兩旁皆是住家，然而，民宅中間的柏油路則寫滿一整排的「慢」字，且每個「慢」字間隔不遠，短短一條巷子，寫滿了7個慢字；特殊的街景也讓原PO在貼文寫下「『慢慢』長路」。

正妹拍下新北市土城區某巷子內柏油路上寫滿「慢」字，也讓網友感嘆「施工單位用心良苦」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的，好慢」、「可能漆剩太多、太閒」、「再不慢對不起寫字工人」、「為了留意慢字，就真的，慢了」「庭院深深深幾許，巷弄慢慢慢慢慢」、「慢真的是好 省去很多災禍」、「施工單位，真的用心良苦，希望大家腳步慢些，欣賞周遭古樸的建築風景」。

不過也有網友質疑「慢」字是不是P圖上去的，但其他網友則表示「應該不是P的，我明天來去看看，清水路32巷」、「連附近的66巷都是這樣沒錯」。