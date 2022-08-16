2019年擔任「嘉邑行善團」總幹事的王貴禾因認為邱姓執行長搞鬼導致他被解聘，他拿菜刀砍殺邱並嗆聲「看你這樣還會不會作怪」「給你死、給你死」，致邱的頭部、胸部、左上臂等多處受傷，最高法院駁回上訴，依殺人未遂罪將王男判刑3年定讞。

目前仍在行善團擔任志工的王貴禾因對於行善團、基金會之運作，與邱姓執行長及時任行善團理事長理念不合，2019年8月間他曾以電話向多位行善團理、監事表示其欲辭去總幹事一職，9月間行善團召開臨時理、監事會議，決議同意解聘王的總幹事職務。

王貴禾認為其遭行善團解聘總幹事職務，係因邱在背後策動對其懷恨在心，10月9日下午3點多，王發現邱獨自在基金會辦公室內，先將騎樓鐵捲門降下，阻絕行善團辦公室內之人員自騎樓通往基金會辦公室後，進入行善團辦公室內，砍殺邱男。

王男殺菜刀朝邱的頭部揮砍，邱抬起左手臂阻擋，但王男仍繼續朝邱頭部、頸部、背部等部位揮砍5、6刀，他後來看到邱遭砍殺後血流如注才停手，並打電話報警且當場承認他持刀砍人，自首而接受裁判。

一審嘉義地方去院考量王男自首依殺人未遂罪輕判2年，二審台南高分院認為量刑太輕，且王男審理時改口否認犯行，僅坦承傷害、過失傷害犯行，也未親自以書面或當面向邱男表達歉意，難認其態度良好，加重改判3年，上訴後，最高法院駁回確定。