桃園市長鄭文燦昨受訪時砲轟對手國民黨桃園市長參選人張善政是過客，直呼誰是為了選舉才來桃園，民眾都很清楚。張善政競選辦公室發言人何元楷反擊「過客說」，直呼真正的過客是林智堅。

何元楷表示，昨天鄭文燦在受訪時說到，深根在桃園的是他自己和鄭運鵬，對桃園土地的感情是用生命在實踐的，並說「誰是過客？誰是為選舉而來？大家都很清楚」。這番話句句往林智堅的痛處打，我們大家都很清楚，真正的過客不就是林智堅嗎？林智堅為了要選桃園市長來到桃園，結果連選都沒辦法選，就被淘汰出局，所以真正名符其實的過客就是林智堅。

何元楷指出，鄭文燦還說「他和鄭運鵬對桃園土地的感情是用生命在實踐的」，黃珊珊曾說「誠信至上才是真清廉、勤政、愛鄉土」，然而，鄭文燦和鄭運鵬過去不斷挺堅，盲目護航林智堅，想要把黑的說成白的，如此是非不分，幫誠信破產的林智堅護航，誰會相信鄭運鵬和鄭文燦是真清廉、勤政、愛鄉土？只能說聽到鄭文燦講這種話，實在既沒說服力又噁心。