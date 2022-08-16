2018年覃姓保母受託照顧未滿6個月的李姓男童，但李童頭部受重擊致死，一審台北地方法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判刑9年，二審台灣高等法院認為，無具體事證認定覃女故意傷害李童，改依過失致人於死判刑3年6月。可上訴。

覃女領有保母人員技術士證之保母，2018年3月1日起受李童父母託付，於平日中午12時至19時在其住處照顧李童，6月25日中午她將李童身體移動，疏於注意使李童左額遭受強力撞擊，致受有對撞性硬腦膜下出血等傷害。

覃女發現李童有異，當天下午聯絡李童父親，再於李童祖父到場查看後，將李童送往醫院急救，7月17日李童仍因傷害致腦髓腫脹瀰漫性壞死而死亡。

高院認為，無具體事證足以認定覃女有故意傷害李童之行為，且其亦無傷害李童之動機，故認為李童之死亡結果，係因她照顧不周之過失行為所致，將原判決撤銷，改依過失致死罪判刑3年6月。