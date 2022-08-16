國內因為疫情打亂不少人生活步調，今年疫情逐漸趨緩，除了辛苦的醫護人員外，最基層的鄰長勤跑協助宣導防疫，發送疫苗接種通知單等服務，彰化縣溪州鄉長江淑芬體恤鄰長，霸氣購買237台捷安特腳踏車供代步，未來鄰長可以騎著腳踏車傳達政令，讓服務更便利。

鄰長是公所與民眾間最重要的溝通橋樑之一，也是宣導公所業務推手的得力助手，不過近年因為疫情關係，大量的防疫宣導、疫苗通知單等，無給職的鄰長每月只領取微薄車馬費，近年防疫工作量大增，往往都要自己倒貼油錢。

溪州鄉全鄉有237位鄰長，鄉長江淑芬體恤基層辛苦的鄰長，在鄉代會的支持下，今年編列82萬餘元的預算，購買237輛捷安特腳踏車，提供鄰長得舒適的騎乘，作為鄰長傳達政令的代步工具。

溪州村第十六鄰鄰長賴清水就說，他自己本身有一輛腳踏車，不過因為已經使用很多年，而且最近因為疫情使用過於頻繁，現在已經壞了沒辦法騎，剛好公所這時候送來腳踏車，以後他又可以騎腳踏車穿梭在鄰里，為民眾服務了。

江淑芬表示，感謝鄰長的長年來的辛勞，特別夠買腳踏車給所有辛苦的鄰長使用，方便他們穿梭在鄰里間，為公所傳遞訊息與相關防疫資訊，腳踏車不僅配備置物籃、警示鈴鐺。還有前後LED警示燈以及防竊鎖頭等配件。

江淑芬還說，每輛車都有專屬的烙碼作為身份辨識使用，鄰長不僅要擔任防疫小尖兵，選舉期間還要發送投票通知，過年還要發春聯、農民曆等，鄰長挨家挨戶拜訪發送，每個家戶每個月至少都會看到鄰長一次，希望專屬的腳踏車可以讓他們更便利，也能提升服務品質，照顧到更多民眾。