郭彥均（右）詢問莎莎自己適不適合日本從事「帥哥幫你擦眼淚」的職業，秒被莎莎（左）打槍。（八大提供）

《WTO姐妹會》請到有美人魚證照的專業美人魚筱希（右二）至節目現場。（八大提供）

鍾欣凌日前為宣傳《老少女奇遇記》到八大《WTO姐妹會》與新住民分享「特殊職業」，提到「工作中有性別限制」的議題時，她自爆小時候因為楊麗花經歷內心「世界毀滅」的趣事。

鍾欣凌說，以前一回家就會趕快丟下書包看歌仔戲，很瘋歌仔戲的她對於戲中角色非常熟悉，「那時候就覺得歌仔戲全部都是男生演的，直到看到新聞上出現楊麗花披婚紗要結婚的消息時，我就覺得『阿！你不是男生嗎？』 那時候覺得我的世界毀滅了。」

在討論「各國超奇葩職業」時，鍾欣凌表示因《老少女奇遇記》認識台灣電影看板國寶級手繪師顏振發，令她深感佩服。莎莎說日本推出「帥哥專門為你擦眼淚」的專屬服務職業，搭檔郭彥均好奇發問：「像我這樣是不是還不能去上班？感覺會被打槍。」下一秒莎莎直白回應：「你其實臉可以，只是身高不行。」

來自大陸的熙靜說大陸有「勸退小三」職業，「他們不僅學歷非常高，一個小時收費還要價台幣五千到一萬。」來賓達人勵也分享荷蘭有「腳踏車船長」專門開船從河裡打撈腳踏車的職業，他說：「河中有許多腳踏車的原因，是荷蘭風俗中，認為喝醉後把別人腳踏車偷走，再丟到水裡是一個『轉大人』的儀式，旁人甚至會幫他歡呼。」

此外，《WTO姐妹會》還請到有美人魚證照的專業美人魚及宮廟文化中從事禮生的職人們到現場分享自己的工作內容，令眾人倍感新奇，身為《老少女奇遇記》主持人之一的鍾欣凌也是希望透過節目，向觀眾介紹在台灣為了家鄉努力付出的當地職人，鍾欣凌說：「這些人真的很可愛，他們為家鄉做很多事情，很堅持、專注在自己的工作上。」《WTO姐妹會》每周一至周五晚間11點在八大綜合台播出。